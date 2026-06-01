SC SYMPHONY HIRES NEW EXECUTIVE DIRECTOR

THE SIOUX CITY SYMPHONY ORCHESTRA HAS NAMED SAMUEL PAVEL AS ITS NEXT EXECUTIVE DIRECTOR.
PAVEL COMES TO SIOUX CITY FROM THE FORT WORTH SYMPHONY ORCHESTRA IN TEXAS, WHERE HE MOST RECENTLY SERVED AS VICE PRESIDENT OF OPERATIONS.
PAVEL JOINS THE SYMPHONY AS IT PREPARES TO ENTER ITS 111TH SEASON
HE BEGINS HIS ROLE AS EXECUTIVE DIRECTOR EFFECTIVE IMMEDIATELY.
PAVEL WILL BE OFFICIALLY WELCOMED TO THE SIOUXLAND COMMUNITY DURING A PUBLIC EVENT ON TUESDAY, JUNE 16, AT 11:00 A.M. IN THE ORPHEUM THEATRE LOBBY.
THE EVENT WILL INCLUDE A RIBBON-CUTTING CEREMONY WITH THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE TO CELEBRATE THE NEW GILCHRIST MUSIC EDUCATION CENTER.