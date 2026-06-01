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LIGHTNING LIKELY CAUSE OF SGT. BLUFF HOUSE FIRE

By
Woody Gottburg
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FIRE HAS LEFT A SGT. BLUFF FAMILY WITHOUT A LIVABLE HOME.
SGT. BLUFF FIRE CHIEF ANTHONY GAUL SAYS THEY RESPONDED TO THE CALL AT 12:47 A.M. EARLY MONDAY:

SBFIRE3 OC…..CAUSE TO THIS. ;22

A THUNDERSTORM WAS IN PROGRESS AT THE TIME.
CHIEF GAUL SAYS THE FIRE WAS BURNING THE LENGTH OF THE ATTIC;

SBFIRE4 OC…….VENTS ON THE ROOF. :14

THE FAMILY AND THEIR PETS WERE SAFELY EVACUATED WITHOUT INJURY.

GAUL SAYS THE HOME WAS RED TAGGED BECAUSE OF THE DAMAGE:

SBFIRE5 OC….COUPLE OF MINUTES. :08

HE SAYS LIGHTNING WILL LIKELY BE RULED AS THE CAUSE OF THE FIRE.

FILE PHOTO

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