LIGHTNING LIKELY CAUSE OF SGT. BLUFF HOUSE FIRE

FIRE HAS LEFT A SGT. BLUFF FAMILY WITHOUT A LIVABLE HOME.
SGT. BLUFF FIRE CHIEF ANTHONY GAUL SAYS THEY RESPONDED TO THE CALL AT 12:47 A.M. EARLY MONDAY:
SBFIRE3 OC…..CAUSE TO THIS. ;22
A THUNDERSTORM WAS IN PROGRESS AT THE TIME.
CHIEF GAUL SAYS THE FIRE WAS BURNING THE LENGTH OF THE ATTIC;
SBFIRE4 OC…….VENTS ON THE ROOF. :14
THE FAMILY AND THEIR PETS WERE SAFELY EVACUATED WITHOUT INJURY.
GAUL SAYS THE HOME WAS RED TAGGED BECAUSE OF THE DAMAGE:
SBFIRE5 OC….COUPLE OF MINUTES. :08
HE SAYS LIGHTNING WILL LIKELY BE RULED AS THE CAUSE OF THE FIRE.
FILE PHOTO