IOWA’S U.S. SENATE RACE DRAWS NATIONAL ATTENTION

IOWA’S U.S. SENATE RACE IS DRAWING NATIONAL ATTENTION AS A SEAT REPUBLICANS MUST DEFEND WITH JONI ERNST NOT SEEKING RE-ELECTION — AND DEMOCRATS HOPE TO WIN AND GAIN MAJORITY CONTROL OF THE U.S. SENATE.
IOWA DEMOCRATS ARE CHOOSING BETWEEN TWO CANDIDATES WHO CURRENTLY SERVE IN THE IOWA LEGISLATURE.
JOSH TUREK OF COUNCIL BLUFFS SAYS HE’S HEARING FROM VOTERS ACROSS THE POLITICAL SPECTRUM WHO ARE WORRIED ABOUT THE FUTURE.
HE’S JOINED CAMPAIGN VOLUNTEERS WHO’RE GOING DOOR-TO-DOOR IN LARGE CITIES AND SMALL COMMUNITIES TO TALK WITH POTENTIAL VOTERS.
SENATE4 OC…..NEEDLE THE MOST.” ;10
ZACH WAHLS OF CORALVILLE SAYS VOTERS ARE LOOKING FOR A NEW DIRECTION IN IOWA, IN THE NATION AND IN THE DEMOCRATIC PARTY.
HE SAYS HE’S THE ONLY CANDIDATE — DEMOCRAT OR REPUBLICAN — WHO WILL NOT BE BEHOLDEN TO POLITICAL INSIDERS.
SENATE5 OC…..FAR TOO LONG.” :09
CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON IS THE FRONTRUNNER IN THE REPUBLICAN PRIMARY AND GOT PRESIDENT TRUMP’S ENDORSEMENT WHEN SHE LAUNCHED HER CAMPAIGN.
SENATE6 OC…….IN THIS COUNTRY.” :12
JIM CARLIN, A FORMER STATE LEGISLATOR FROM SERGEANT BLUFF, IS RUNNING AGAINST HINSON IN THE G-O-P PRIMARY.
HE CHALLENGED CHUCK GRASSLEY IN 2022 AND CARLIN LAUNCHED HIS LATEST BID FOR THE U.S. SENATE BEFORE JONI ERNST ANNOUNCED SHE WOULDN’T RUN FOR REELECTION.
SENATE7 OC…….IT’S IN TROUBLE.” ;11
CARLIN SAYS HE SUPPORTS THE KIND OF AMERICA FIRST AGENDA PRESIDENT TRUMP IS PURSUING.
RADIO IOWA