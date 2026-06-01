FIRE DAMAGES RURAL PLYMOUTH COUNTY CHICKEN BARN

A FIRE LATE SUNDAY NIGHT IN PLYMOUTH COUNTY HEAVILY DAMAGED A BARN AND KILLED SEVERAL ANIMALS.
LE MARS FIRE-RESCUE WAS CALLED TO 26132 MARBLE AVENUE BY THE OWNER JUST AFTER 11:30PM AND FOUND HEAVY FIRE COMING FROM THE FRONT AND ROOF OF THE CHICKEN BARN.
INVESTIGATORS SAY THE FIRE STARTED ON THE MAIN FLOOR OF THE BARN AND SPREAD THROUGH THE ATTIC.
THE CAUSE OF THE FIRE WAS DETERMINED TO BE ACCIDENTAL LIKELY DUE TO AN ELECTRICAL EQUIPMENT MALFUNCTION WITH A HEAT LAMP THAT WAS IN USE ON BABY CHICKENS.
THE CONTENTS, INCLUDING THE CHICKENS, WERE LOST IN THE FIRE.
DAMAGE TO THE STRUCTURE AND CONTENTS IS ESTIMATED AT OVER $100,000.
THE BARN IS UNUSABLE AT THIS TIME DUE TO THE DAMAGE.
FILE PHOTO