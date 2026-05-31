SC LIBRARY BEGINS SUMMER YOUTH READING PROGRAMS

SCHOOL’S OUT IN SIOUX CITY AND THE PUBLIC LIBRARY IS STARTING THEIR YOUTH SUMMER READING PROGRAM.
YOUTH SERVICES MANAGER ADRIENNE DUNN SAYS THERE IS A SPECIAL THEME FOR YOUNG READERS:
READFUN1 OC…..SUPER FABULOUS. :07
DUNN SAYS THERE’S AN OVERALL GOAL FOR THE PROGRAM:
READFUN2 OC……READY FOR THE CHALLENGE. :17
AND THE KIDS WHO PARTICIPATE CAN EARN REWARDS:
READFUN3 OC……FREE FOOD. :16
THERE’S OTHER PRIZES SUCH AS TICKETS FOR AN EXPLORERS BASEBALL GAME.
SEVERAL FUN EVENTS WILL ALSO BE HELD INCLUDING READ-TO-ME DOGS, ILLUSIONIST KEITH WEST, A POKÉMON-A-THON, A VISIT FROM GREAT PLAINS ZOO, FAMILY YOGA, TEEN
AFTER-HOURS EVENTS, FAMILY MOVIE FRIDAYS, LEGO EVENTS, AND MORE.
SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY SUMMER READING EVENTS ARE ALWAYS FREE AND OPEN TO EVERYONE.
FIND A FULL SCHEDULE ONLINE AT SIOUXCITYLIBRARY.ORG.