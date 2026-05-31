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SC LIBRARY BEGINS SUMMER YOUTH READING PROGRAMS

By
Woody Gottburg
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SCHOOL’S OUT IN SIOUX CITY AND THE PUBLIC LIBRARY IS STARTING THEIR YOUTH SUMMER READING PROGRAM.

YOUTH SERVICES MANAGER ADRIENNE DUNN SAYS THERE IS A SPECIAL THEME FOR YOUNG READERS:

READFUN1 OC…..SUPER FABULOUS. :07

DUNN SAYS THERE’S AN OVERALL GOAL FOR THE PROGRAM:

READFUN2 OC……READY FOR THE CHALLENGE. :17

AND THE KIDS WHO PARTICIPATE CAN EARN REWARDS:

READFUN3 OC……FREE FOOD. :16

THERE’S OTHER PRIZES SUCH AS TICKETS FOR AN EXPLORERS BASEBALL GAME.

SEVERAL FUN EVENTS WILL ALSO BE HELD INCLUDING READ-TO-ME DOGS, ILLUSIONIST KEITH WEST, A POKÉMON-A-THON, A VISIT FROM GREAT PLAINS ZOO, FAMILY YOGA, TEEN
AFTER-HOURS EVENTS, FAMILY MOVIE FRIDAYS, LEGO EVENTS, AND MORE.

SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY SUMMER READING EVENTS ARE ALWAYS FREE AND OPEN TO EVERYONE.

FIND A FULL SCHEDULE ONLINE AT SIOUXCITYLIBRARY.ORG.

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