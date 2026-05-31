PILLEN SIGNS ANTISEMITISM EXECUTIVE ORDER

NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN ISSUED AN EXECUTIVE ORDER FRIDAY TO FURTHER ERADICATE ANTISEMITISM.
THE ORDER BUILDS ON PRIOR ACTIONS BY THE GOVERNOR BY REQUIRING REPORTING, PREVENTION AND EDUCATIONAL REQUIREMENTS THROUGHOUT THE STATE’S EDUCATION SYSTEM.
PILLEN STOOD WITH LIEUTENANT GOVERNOR JOE KELLY, STATE SENATORS AND FAITH LEADERS SUPPORTING THE NEW MEASURES AT THE SIGNING.
PILLEN SAYS “SINCE THE HORRIFIC ATTACKS ON ISRAEL, WE HAVE SEEN AN UNACCEPTABLE SURGE IN ANTISEMITISM ACROSS OUR NATION, PARTICULARLY ON OUR HIGH SCHOOL AND COLLEGE CAMPUSES”.
PILLEN ALSO STATED “IN NEBRASKA, WE DO NOT TOLERATE HATE, AND OUR POSITION HAS NEVER WAIVERED.”
HE ALSO JOINED MORE THAN TWO DOZEN OTHER GOVERNORS IN URGING THE PASSAGE OF THE ANTISEMITISM AWARENESS ACT IN THE U.S. SENATE.
THE CURRENT EXECUTIVE ORDER WILL REQUIRE THAT THE STATE’S PUBLIC EDUCATION SYSTEM AND INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING COMPLETE AN ANNUAL REPORT TO THE GOVERNOR BY SEPTEMBER 1ST OUTLINING ALL ANTISEMITIC INCIDENTS, FINDINGS, AND INVESTIGATION OUTCOMES FROM THE PREVIOUS ACADEMIC YEAR.
NEBRASKA’S DEPARTMENT OF EDUCATION IS DIRECTED TO PROVIDE ALL SCHOOLS WITH STATEWIDE PROFESSIONAL DEVELOPMENT RESOURCES AND SUPPLEMENTAL CURRICULA ALIGNED WITH STATE STANDARDS COVERING THE HOLOCAUST, THE STATE OF ISRAEL, AND PRE- AND POST- REVOLUTION JEWISH AMERICAN HISTORY.