DOWNTOWN PARTNERS TO PLANT 61 NEW TREES

DOWNTOWN PARTNERS IS LEADING A PROJECT TO PLACE 61 NEW TREES INTO DOWNTOWN SIOUX CITY.
IT’S A PARTNERSHIP BETWEEN DOWNTOWN PARTNERS AND THE SIOUX CITY PARKS AND RECREATION DEPARTMENT, AND IS FUNDED THROUGH GRANTS FROM THE KIND WORLD FOUNDATION, DOWNTOWN PARTNERS, AND THE IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES.
SIOUX CITY PARKS AND RECREATION ARE PROVIDING THE STAFF AND EQUIPMENT TO PLANT THE TREES.
IN 2024, DOWNTOWN PARTNERS SURVEYED 87 AREAS WHERE TREES WERE EITHER DAMAGED OR MISSING FROM THE DOWNTOWN LANDSCAPE.
OF THOSE, 26 SPOTS WERE NOT ABLE TO HOST A NEW TREE AND WERE FILLED WITH CONCRETE DUE TO UTILITIES RUNNING THROUGH THE SPACES.
THE REMAINING SPOTS WERE EXPANDED FROM A 4′ X 4′ AREA TO AN 8′ X 7′ GROWING AREA AND WILL BE FILLED WITH A FRAGRANT CEDAR MULCH.
DOWNTOWN PARTNERS WILL MAINTAIN THE WATERING OF THE NEW LOCATIONS AS THEY TAKE ROOT, IN ADDITION TO THE SUMMER PLANTERS.
THERE ARE SIX DIFFERENT SPECIES OF TREES BEING PLANTE WITH THE FIRST PUT IN PLACE LAST FRIDAY AFTERNOON.
THE PROJECT WILL WRAP UP OVER THE NEXT FEW WEEKS.
Photo by Downtown Partners