STEEN PREDICTS LOW PRIMARY TURNOUT ON TUESDAY

REPUBLICAN GUBERNATORIAL CANDIDATE ADAM STEEN SAYS HE EXPECTS LOW VOTER TURNOUT FOR TUESDAY’S IOWA PRIMARY ELECTION.
DURING A CAMPAIGN STOP IN LE MARS THURSDAY HE SAID HIS CAMPAIGN WOULD DO WELL IN A LOW TURNOUT PRIMARY.
STEENLM1 OC………IN THE GENERAL ELECTION. ;09
STEEN SERVED AS DIRECTOR OF THE IOWA DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES.
HE SAYS WITH HIS EXPERIENCE IN BUSINESS AND IN THE DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES, HE’S READY TO HIT THE GROUND RUNNING IF ELECTED GOVERNOR.
STEENLM2 OC……AND I FIGHT. :15
HE SAYS THE GOVERNMENT SPENDS TOO MUCH AND SCREWS THINGS UP, PLUS IOWA NEEDS TO FOCUS ON VOCATIONAL EDUCATION AND FAMILIES SHOULD SPEND MORE QUALITY TIME TOGETHER.
STEEN WILL SPEAK IN SIOUX CITY ON MONDAY AT 6PM AT AN EVENT HOSTED AT COUNCIL OAK SUPPLY AT 101 WEST 3RD.
STORY FROM SHEILA BRUMMER IPR