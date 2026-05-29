SC PUBLIC LIBRARY TO RESUME SEARCH FOR NEW DIRECTOR

SIOUX CITY’S PUBLIC LIBRARY IS BACK TO SQUARE ONE IN ITS SEARCH FOR A NEW LIBRARY DIRECTOR.
JIM WHARTON, HEAD OF THE LIBRARY BOARD OF TRUSTEES, SAYS AROUND 20 PEOPLE APPLIED TO REPLACE HELEN RIGDON AS LIBRARY DIRECTOR.
THE FIELD WAS NARROWED TO FOUR FINALISTS, BUT THREE WITHDREW FROM CONSIDERATION:
LIBRARY4 OC……TO SUSPEND THE SEARCH. :24
WHARTON SAYS A NEW APPLICATION PROCESS WILL BEGIN SOON:
LIBRARY5 OC……MID-SEPTEMBER PROBABLY. :15
BESIDES RIGDON’S RECENT RETIREMENT, THE LIBRARY WAS ALSO SHORT THREE OTHER STAFF POSITIONS.
WHARTON SAYS THOSE WILL BE FILLED SOON:
LIBRARY6 OC…..OF BEING FILLED. :21
HE SAYS HE WISHES THOSE STAFF POSITIONS COULD HAVE BEEN POSTED SOONER, BUT THE REMAINING STAFF HAS ADJUSTED AND WILL BE BACK TO FULL SPEED SOON.