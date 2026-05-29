MONDAY IS DEADLINE FOR SC SCHOOL BOARD APPLICANTS

THIS COMING MONDAY, JUNE 1ST IS THE DEADLINE FOR INDIVIDUALS INTERESTED IN FILLING A VACANCY ON THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT BOARD OF DIRECTORS.
THE VACANCY IS DUE TO THE RESIGNATION OF FORMER BOARD MEMBER LANCE EHMCKE WHO STEPPED DOWN FROM THE BOARD EARLIER THIS MONTH.
EHMCKE’S TERM WAS EFFECTIVE THROUGH NOVEMBER 2027.
QUALIFIED INDIVIDUALS INTERESTED IN BEING CONSIDERED FOR APPOINTMENT ON THE BOARD MUST SUBMIT A LETTER OF INTEREST TO SEANIECE HEILMAN, BOARD SECRETARY, AT 627 4TH STREET, SIOUX CITY, IOWA 51101.
APPLICANTS SHOULD INCLUDE THEIR NAME, MAILING ADDRESS, QUALIFICATIONS AND REASON FOR INTEREST.
THE LETTER OF INTEREST MUST BE RECEIVED BY JUNE 1ST.