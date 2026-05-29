CITY HALL NOW HAS RECYCLING BIN FOR SMALL ELECTRONICS

SIOUX CITY HAS ADDED A NEW ELECTRONICS RECYCLING BIN IN THE ENTRYWAY OF CITY HALL AT 6TH AND DOUGLAS STREETS DOWNTOWN.
RESIDENTS CAN NOW RECYCLE A VARIETY OF SMALL ELECTRONIC ITEMS AT NO COST.
ACCEPTED ITEMS INCLUDE ELECTRONICS SUCH AS LAPTOP COMPUTERS, CELL PHONES, AND TABLETS, CORDS AND CABLES, AND HOUSEHOLD BATTERIES.
PLEASE PLACE BATTERIES IN THE PLASTIC BAGS PROVIDED AT THE BIN.
THE RECYCLING BIN IS ACCESSIBLE MONDAY THROUGH THURSDAY FROM 8 A.M. TO 5 P.M. AND FRIDAYS FROM 8
A.M. TO 4:30 P.M.