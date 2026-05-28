TUREK TO CAMPAIGN IN SIOUX CITY

DEMOCRATIC U.S. SENATE CANDIDATE JOSH TUREK WILL CAMPAIGN IN SIOUX CITY THIS EVENING (MAY 28), THE LATEST STOP IN HIS “PUSHING FOR CHANGE GOTV TOUR” BEFORE NEXT TUESDAY’S IOWA PRIMARY.
TUREK WILL BE JOINED BY STATE REPRESENTATIVE J.D. SCHOLTEN OF SIOUX CITY, WHO HAS ENDORSED TUREK.
SCHOLTEN JUST FINISHED HIS SECOND TERM IN THE IOWA HOUSE, AND WITHDREW FROM THE U.S. SENATE RACE LAST AUGUST TO ENDORSE TUREK, SAYING HE THOUGHT A PRAIRIE POPULIST ATHLETE FROM WESTERN IOWA WOULD BE THE BEST CANDIDATE TO WIN IN THE GENERAL ELECTION.
TUREK WAS A MEMBER OF TEAM U-S-A’S WHEELCHAIR BASKETBALL TEAM AT FOUR PARALYMPIC GAMES AND PLAYED WHEELCHAIR BASKETBALL IN EUROPE.
THE EVENT IS SET FOR 6:00PM THIS EVENING AT THE HILTON GARDEN INN LOCATED AT 1132 LARSEN PARK ROAD.