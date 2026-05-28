NATIONAL GUARD SOLDIERS RETURN HOME TO IOWA ON SATURDAY

THE IOWA NATIONAL GUARD WILL HOST TWO WELCOME HOME CEREMONIES ON SATURDAY, HONORING APPROXIMATELY 200 SOLDIERS ASSIGNED TO THE 2ND BRIGADE COMBAT TEAM, 34TH INFANTRY DIVISION WHO ARE RETURNING FROM THE MIDDLE EAST AFTER SERVING IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE.
THEY ARE THE FINAL MAJOR GROUP RETURNING HOME FOLLOWING THEIR MISSION IN IRAQ AND SYRIA.
COUNCIL BLUFFS WILL WELCOME HOME 45 SOLDIERS IN A PUBLIC CEREMONY BEGINNING AT 3:30PM AT THE IOWA NATIONAL GUARD ARMORY AT 2415 EAST KANESVILLE BLVD IN COUNCIL BLUFFS.
A PLANE CARRYING 135 SOLDIERS WILL ARRIVE AT NOON IN DES MOINES AT THE 132D WING IN DES MOINES.
DUE TO AIRPORT SECURITY, THAT CEREMONY IS NOT OPEN TO THE GENERAL PUBLIC.
NEARLY 200 IOWA NATIONAL GUARD AIRMEN REMAIN CURRENTLY DEPLOYED TO THE MIDDLE EAST IN SUPPORT OF
OPERATION EPIC FURY.
KSCJ file photo