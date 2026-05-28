MAJOR SIOUX CITY INTERCHANGE TO HAVE SUMMER DETOUR

LOCAL DRIVERS WHO USE THE WESTBOUND U.S. 20/U.S. 75 RAMP TO SOUTHBOUND INTERSTATE 29 SHOULD PLAN FOR A DETOUR BEGINNING NEXT TUESDAY, JUNE 2.
THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION’S SIOUX CITY CONSTRUCTION OFFICE SAYS THE RAMP WILL BE CLOSED THROUGH AUGUST 4TH TO ALLOW CREWS TO COMPLETE BRIDGE DECK OVERLAY WORK AND TO REPLACE BARRIER RAILS ON BOTH RAMP BRIDGES.
DURING THE CLOSURE, DRIVERS SHOULD FOLLOW A MARKED DETOUR.
THAT DETOUR GOES FROM WEST ON U.S. 20/U.S. 75 TO TURN NORTH ON I-29 TO THE FLOYD BOULEVARD INTERCHANGE AT EXIT 147A.
YOU WILL THEN TRAVEL WEST ON FLOYD BOULEVARD TO THE SOUTHBOUND I-29 ENTRANCE RAMP.