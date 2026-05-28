BROWN’S LAKE & BIGELOW PARK REOPEN

WOODBURY COUNTY CONSERVATION SAYS BROWN’S LAKE-BIGELOW PARK AT SALIX OPENED ITS SWIMMING BEACH AND CONCESSION STAND TODAY (THURSDAY) AT 11:00 A.M.
VISITORS ARE REMINDED THAT THE BEACH IS NOT STAFFED BY LIFEGUARDS.
THE CONCESSION STAND WILL BE OFFERING SNACKS, BEVERAGES, LIMITED CAMPING SUPPLIES, AND KAYAK, PADDLEBOARD & PEDAL BOAT RENTALS.
IT HAS BEEN CLOSED BECAUSE OF RECENT STORM DAMAGE.
THE PREVIOUSLY REPORTED LOW LAKE LEVEL AT BROWN’S LAKE HAS ALSO IMPROVED, ALLOWING THE BOAT RAMP TO BE USED SAFELY ONCE AGAIN.
SNYDER BEND PARK AT SALIX WILL CONTINUE TO REMAIN FULLY CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE DUE TO STORM IMPACTS.
CREWS CONTINUE DEBRIS REMOVAL AND REPAIRS, AND THE PARK WILL REOPEN ONCE CONDITIONS ARE DEEMED SAFE FOR PUBLIC USE.
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