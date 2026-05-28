BRANSTAD ENDORSES FEENSTRA FOR GOVERNOR

FORMER IOWA GOVERNOR TERRY BRANSTAD SAYS IT’S CRITICAL TO KEEP A REPUBLICAN IN THE GOVERNOR’S OFFICE AND THAT’S WHY HE’S ENDORSED RANDY FEENSTRA’S BID FOR GOVERNOR.
BRANSTAD3 OC…DO IT VERY WELL.” :11
BRANSTAD SPOKE AT A FEENSTRA CAMPAIGN EVENT WEDNESDAY NIGHT IN WEST DES MOINES IN HIS FIRST PUBLIC APPEARANCE FOR FEENSTRA.
HE URGED THE CROWD OF REPUBLICANS TO GET TO WORK.
BRANSTAD4 OC…….WE CAN DO IT.” :13
FEENSTRA SAYS HE’S WORKING TO EARN EVERY VOTE — AND HE THANKED BRANSTAD FOR HIS SUPPORT.
BRANSTAD5 OC……TO NEW HEIGHTS.” ;07
PRIMARY DAY IS NEXT TUESDAY.
Radio Iowa