ALLEY ARTS MOVES TO LABOR DAY WEEKEND

SIOUX CITY’S ALLEY ARTS FESTIVAL HAS SOME CHANGES PLANNED FOR THIS YEAR.
SPOKESMAN BRENT STOCKTON SAYS A MAJOR CHANGE IS THAT THE DOWNTOWN MURAL PAINTING ART CELEBRATION WILL TAKE PLACE A LITTLE LATER IN THE YEAR:
ALLEY1 OC……LABOR DAY WEEKEND. ;13
STOCKTON SAYS ARTISTS WILL BE PAINTING NEW MURALS IN THE DOWNTOWN ALLEYS BETWEEN NEBRASKA AND PIERCE STREETS:
ALLEY2 OC…….IN THE PAST. :23
ARTIST AND EVENT ORGANIZER JESSICA HAMMOND EXPECTS A LARGE NUMBER OF PARTICIPANTS THIS YEAR:
ALLEY3 OC….BE A PART OF IT. :14
STOCKTON ALSO ANNOUNCED THE MUSIC HEADLINER FOR THE FESTIVAL:
ALLEY4 OC……..THE WHOLE THING. :23
APPLICATIONS FOR ARTISTS AND VENDORS OPEN JUNE 10TH.
YOU MAY APPLY FOR ALLEY ARTS ONLINE AT http://www.vangardearts.com