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ALLEY ARTS MOVES TO LABOR DAY WEEKEND

By
Woody Gottburg
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SIOUX CITY’S ALLEY ARTS FESTIVAL HAS SOME CHANGES PLANNED FOR THIS YEAR.

SPOKESMAN BRENT STOCKTON SAYS A MAJOR CHANGE IS THAT THE DOWNTOWN MURAL PAINTING ART CELEBRATION WILL TAKE PLACE A LITTLE LATER IN THE YEAR:

ALLEY1 OC……LABOR DAY WEEKEND. ;13

STOCKTON SAYS ARTISTS WILL BE PAINTING NEW MURALS IN THE DOWNTOWN ALLEYS BETWEEN NEBRASKA AND PIERCE STREETS:

ALLEY2 OC…….IN THE PAST. :23

ARTIST AND EVENT ORGANIZER JESSICA HAMMOND EXPECTS A LARGE NUMBER OF PARTICIPANTS THIS YEAR:

ALLEY3 OC….BE A PART OF IT. :14

STOCKTON ALSO ANNOUNCED THE MUSIC HEADLINER FOR THE FESTIVAL:

ALLEY4 OC……..THE WHOLE THING. :23

APPLICATIONS FOR ARTISTS AND VENDORS OPEN JUNE 10TH.

YOU MAY APPLY FOR ALLEY ARTS ONLINE AT http://www.vangardearts.com

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