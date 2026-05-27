LIFENET MEDICAL HELICOPTER SERVES SIOUXLAND TRI-STATE REGION

THE LIFENET OF THE HEARTLAND IS PROVIDING HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE IN SIOUX CITY AND CELEBRATED ITS OPENING WITH A SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE RIBBON CUTTING LUNCHEON IN RIVERSIDE PARK WEDNESDAY.
SINCE OPENING IN NOVEMBER OF 2025, LIFENET 1-4 HAS ALREADY TRANSPORTED OVER 90 PATIENTS ACROSS THE SIOUXLAND REGION TO RECEIVE MEDICAL CARE.
ETHAN NEFF IS THE CLINICAL BASE LEAD AND HEAD FLIGHT NURSE:
AIRMED1 OC……PATIENTS IN SIOUXLAND. :16
LIFENET 1-4 CREW MEMBERS SERVE THE TRI-STATE AREA AND FLY AN EC-130 AIR AMBULANCE ACROSS WESTERN IOWA AND EASTERN NEBRASKA AND SOUTHEAST SOUTH DAKOTA;
AIRMED2 OC…OF CARE HOSPITAL. :21
CRAIG MARSHALL IS THE AREA MANAGER OF AIR METHODS, THE PARENT COMPANY OVERSEEING LIFENET WHO PREVIOUSLY PARTERNED WITH MERCY MEDICAL CENTER BEFORE IT STOPPED OPERATIONS IN SIOUX CITY:
AIRMED3 OC…….:COME BACK IN. :27
AIR METHODS ALSO PARTNERS WITH UNITY POINT LIFEFLIGHT, MERCYONE AIRMED AND THE UNIVERSITY OF IOWA AIRCARE, ADDING ANOTHER 10 AIRCRAFT ACROSS THE HAWKEYE STATE.
THEY ALSO HAVE BASES IN OMAHA, NORFOLK, AND OTHER NEBRASKA CITIES AND CAN MOVE THOSE UNITS AROUND THE REGION AS NEEDED.