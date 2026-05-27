LAHN CAMPAIGNS IN SIOUX CITY

IOWA GOP CANDIDATE FOR GOVERNOR ZACH LAHN BROUGHT HIS “OUR IOWA TOUR” TO SIOUX CITY ON WEDNESDAY.
LAHN PREVIOUSLY LIVED IN SIOUX CITY AND BROUGHT HIS GRANDMOTHER FROM THE SUNRISE CARE CENTER TO THE WOODBURY COUNTY COURTHOUSE TO CAST HER BALLOT FOR HIM IN THE REPUBLICAN PRIMARY:
LAHN4 OC…… PRETTY SPECIAL. :25
LAHN NOW LIVES IN BELLE PLAINE, AND IS A BUSINESSMAN AND FARMER WHO WORKED FOR AMERICANS FOR PROSPERITY IN OTHER STATES.
HE GREW UP IN SIOUX CITY AND ATTENDED AND PLAYED QUARTERBACK AT EAST HIGH SCHOOL AND SAYS HE IS RUNNING A DIFFERENT STYLE OF CAMPAIGN:
LAHN5 OC……IN OUR STATE. :25
LAHN SAYS DEALING WITH IOWA’S CANCER RATE IS A CRITICAL ISSUE:
LAHN6 OC……THESE FARM CHEMICALS. :26
LAHN SAYS HE IS PRO LIFE AND PRO 2ND AMENDMENT.
HE SPOKE AT A RALLY WEDNESDAY EVENING AT BACON CREEK PARK.