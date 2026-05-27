FEENSTRA TALKS ABOUT IOWA ISSUES IN SGT. BLUFF CAMPAIGN STOP

IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA WAS IN SGT. BLUFF THIS MORNING, CAMPAIGNING TO BECOME THE REPUBLICAN NOMINEE TO RUN TO BECOME IOWA’S NEXT GOVERNOR.
FEENSTRA SPOKE TO SUPPORTERS AT A LOCAL COFFEE SHOP AND ADDRESSED CRITICS WHO SAY HE HASN’T ATTENDED DEBATES WITH FOUR OTHER CHALLENGERS TO TALK ABOUT ISSUES.
HE SAYS HE HAS TALKED ABOUT ISSUES WITH IOWA VOTERS ALL OVER THE STATE:
RF SB1 OC….WITH GREAT JOBS. :17
WHEN ASKED HOW PEOPLE WHO CAN’T ATTEND EVENTS LIKE IN SGT BLUFF CAN LEARN WHERE HE STANDS, FEENSTRA MENTIONED OTHER OPTIONS:
RF SB2 OC……..BEING GRASS ROOTS. :16
FEENSTRA REMAINS OPTIMISTIC ABOUT RECEIVING PRESIDENT DONALD TRUMP’S ENDORSEMENT FOR GOVERNOR.
TRUMP HAS NOT ENDORSED ANY OF THE FIVE REPUBLICANS RUNNING IN THE IOWA PRIMARY:
RF SB3 OC………HAPPENING FOR IOWA. :21
AND FEENSTRA SAYS IF ELECTED GOVERNOR, HE WILL NOT FORGET HIS WESTERN IOWA ROOTS:
RF SB4 OC……….WITH GREAT JOBS. :24
FEENSTRA IS FROM HULL, IOWA AND SERVED AS CITY ADMINISTRATOR THERE AS WELL AS A STATE SENATOR REPRESENTING SIOUX COUNTY.