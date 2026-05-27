CAUSES REVEALED FOR TWO SOUTH SIOUX CITY FIRES

SOUTH SIOUX CITY FIREFIGHTERS MADE QUICK WORK OF A GRILL FIRE THAT HAD SPREAD TO NEARBY INFRASTRUCTURE LATE TUESDAY AFTERNOON.
THE FIRE WAS REPORTED JUST BEFORE 5PM IN THE 700 BLOCK OF EAST 12TH STREET.
FIRST RESPONDERS FOUND A BBQ GRILL FIRE HAD SPREAD TO A WOODEN DECK, A FENCE, AND A DETACHED SHED.
FIRE CREWS BROUGHT THE FIRE UNDER CONTROL WITHIN TWO MINUTES. AND KEPT THE FIRE FROM REACHING THE PRIMARY RESIDENCE.
THE OCCUPANTS OF THE HOME WERE NOT DISPLACED.
ONE FIREFIGHTER SUSTAINED A LACERATION AND WAS TREATED AT UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S DOWNTOWN.
THE ESTIMATED DAMAGE FROM THE FIRE IS APPROXIMATELY $5,000.
FIRE CHIEF DOUG KOOPMAN SAYS THE CAUSE OF THE FIRE HAS BEEN DETERMINED TO BE A DEFECTIVE PROPANE TANK CONNECTED TO THE GRILL.
HE REMINDS RESIDENTS TO ROUTINELY INSPECT PROPANE TANKS AND YOUR GRILL EQUIPMENT.
SOUTH SIOUX CITY FIRE INVESTIGATORS SAY A MALFUNCTIONING BATHROOM VENTILATION FAN WAS THE CAUSE OF A FIRE ON SATURDAY THAT DAMAGED A HOME ON EAST 14TH STREET.
AT APPROXIMATELY 1:10 A.M., THE SOUTH SIOUX FIRE DEPARTMENT RESPONDED TO THE 200 BLOCK OF EAST 14TH AND FOUND THE FAMILY OF FIVE AND THEIR PET HAD SAFELY EVACUATED THE RESIDENCE.
SMOKE WAS COMING FROM THE ATTIC OF THE HOME AND FIRE CREWS LOCATED THE FIRE IN THE ATTIC SPACE ABOVE A BATHROOM VENTILATION FAN.
THE FIRE WAS BROUGHT UNDER CONTROL IN LESS THAN FIVE MINUTES AND WAS CONTAINED TO THE ATTIC AREA.
ESTIMATED DAMAGE IS APPROXIMATELY $10,000.
THE TWO ADULTS, THREE CHILDREN, AND ONE PET HAVE BEEN DISPLACED FROM THE RESIDENCE.
THE FAMILY REPORTED THEY WERE ALERTED TO THE FIRE BY SMOKE DETECTORS, ALLOWING THEM TO SAFELY EVACUATE AND CONTACT 911.