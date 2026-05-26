REMEMBERING TOM BEIGHTOL

KSCJ AND POWELL BROADCASTING ARE MOURNING THE DEATH OF FORMER NEWSMAN AND MORNING SHOW CO-HOST TOM BEIGHTOL, WHO DIED UNEXPECTEDLY LAST FRIDAY AT THE AGE OF 80.
TOM, A SIOUX CITY NATIVE, FIRST STARTED WORKING AT KSCJ WHILE GOING TO SCHOOL AT EAST HIGH.
AFTER A FOUR-YEAR HITCH WITH THE UNITED STATES NAVY, TOM CAME BACK TO IOWA TO ATTEND THE UNIVERSITY OF IOWA AND, LATER, BRIAR CLIFF.
HE WORKED AS A REPORTER AND NEWS ANCHOR FOR KTIV-TV FOR SEVERAL YEARS BEFORE CHANGING HIS CAREER DIRECTION.
BEIGHTOL HAD A SERIES OF JOBS WITH THE OLD “BELL SYSTEM” INCLUDING AS THE STATE PUBLIC RELATIONS MANAGER FOR AT&T.
AFTER THE BELL SYSTEM BREAK-UP, TOM WORKED FOR THE IOWA DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT FOR TWO YEARS.
HE THEN JOINED MEREDITH CORPORATION FOR THE NEXT 15 YEARS BEFORE MOVING BACK TO SIOUX CITY AND REJOINING KSCJ’S NEWS DEPARTMENT IN THE EARLY 2000’S WHERE HE CO-HOSTED “GOOD MORNING SIOUXLAND” AND READ THE MORNING NEWS.
TOM RETIRED FROM KSCJ IN 2018.
FUNERAL ARRANGEMENTS ARE BEING MADE THROUGH MEYER BROTHERS.