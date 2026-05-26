JOHNSON PUSHES FOR BIG VOTER TURN OUT FOR SOUTH DAKOTA PRIMARY

SOUTH DAKOTA CONGRESSMAN DUSTY JOHNSON WAS BACK IN VERMILLION TUESDAY FOR A SERIES OF EVENTS AND TO CONTINUE HIS CAMPAIGN FOR GOVERNOR.
HE HELD A RALLY AT THE OLD LUMBER COMPANY AT 5:00 PM AND TUESDAY EVENING WAS SPEAKING AT GIRLS STATE IN SLAGLE HALL ON THE USD CAMPUS:
DUSTY5 OC…TO WIN ON TUESDAY. :29
JOHNSON LIKES HIS CHANCES TO REACH THAT LEVEL OF SUPPORT AMONG THE FOUR REPUBLICANS COMPETING IN NEXT TUESDAY’S PRIMARY:
DUSTY6 OC…..32 TO 36. :08
HE SAYS THE BOTTOM LINE IS THAT THE VOTERS NEED TO SHOW UP AT THE POLLS NEXT WEEK:
DUSTY7 OC……RIGHT DIRECTION. :18
JOHNSON SAYS THOSE VOTERS HAVE BEEN ASKING HIM ABOUT SOUTH DAKOTA ISSUES DURING HIS CAMPAIGN FOR GOVERNOR, INCLUDING EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH:
DUSTY8 OC…..IN THE RIGHT WAY. :26
IF NONE OF THE FOUR CANDIDATES RECEIVE 35 PERCENT OF THE REPUBLICAN PRIMARY VOTE, IT WILL GO TO A RUNOFF BETWEEN THE TOP TWO FINISHERS.