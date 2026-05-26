IOWA DEMOCRATS HOPE TO REGAIN 1ST IN NATION CAUCUS STATUS

IOWA DEMOCRATIC PARTY LEADERS HAVE DEVELOPED A NEW PLAN FOR THE 2028 IOWA CAUCUSES, HOPING NATIONAL PARTY LEADERS WILL PUT IOWA BACK IN A LEAD-OFF POSITION FOR THE NEXT PRESIDENTIAL ELECTION.
RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS.
DEMCAUCUS OC…SOQ. :24
IOWA DEMOCRATS WILL PRESENT THESE IDEAS AT A MEETING OF NATIONAL DEMOCRATS THAT STARTS WEDNESDAY IN WASHINGTON, D.C.
IOWA IS AMONG A DOZEN STATES HOPING TO SECURE ONE OF FOUR OR FIVE EARLY VOTING SLOTS IN THE 2028 PRESIDENTIAL ELECTION.
IOWA DEMOCRATS LOST THEIR FIRST-IN-THE-NATION POSITION AFTER DATA COLLECTION PROBLEMS LED TO A DELAY IN THE RESULTS OF THEIR 2020 IOWA CAUCUSES.
IOWA REPUBLICANS MAINTAINED THEIR FIRST-IN-THE-NATION SLOT IN 2024 AND PARTY LEADERS SAY THEY’RE POISED TO BE IN THAT POSITION AGAIN IN 2028.