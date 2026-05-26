FREE SUMMER TRANSIT RIDES FOR SIOUX CITY KIDS

SIOUX CITY TRANSIT WILL SOON BEGIN THE 20TH ANNUAL “KIDS RIDE FREE” PROGRAM TO PROVIDE STUDENTS AGES 5 THROUGH 18 WITH UNLIMITED FREE RIDES ON THE CITY’S TRANSIT BUSES.
THE BUS RIDES ARE OFFERED DURING THE SUMMER MONTHS OF JUNE, JULY, AND AUGUST ON MONDAYS THROUGH FRIDAY FROM 6 A.M. – 6 P.M AND SATURDAY FROM 7 A.M. – 6 P.M.
TO RIDE FREE, STUDENTS OR THEIR PARENTS MUST SHOW THE BUS DRIVER A VALID KIDS RIDE FREE PASS.
PASSES CAN BE PICKED UP AT THE MARTIN LUTHER KING, JR. TRANSPORTATION CENTER DISPATCH OFFICE DOWNTOWN AT 505 NEBRASKA STREET.
THEY ARE ALSO AVAILABLE AT THE SEABOARD TRIUMPH EXPO CENTER AT 550 EXPO CENTER DRIVE AND AT ALL
SIOUX CITY PUBLIC LIBRARIES.