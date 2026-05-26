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ERNST HOPEFUL U.S. SENATE WILL APPROVE YEAR ROUND E-15

By
Woody Gottburg
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A PUSH TO MAKE E-15 ETHANOL GAS BLEND YEAR-ROUND ALL THE TIME IS GETTING PUSH-BACK IN WASHINGTON.

U.S. SENATOR JONI ERNST OF IOWA SAYS THIS IS NOT A REPUBLICAN VS DEMOCRAT BATTLE:

E15JONI 1 OC……ETHANOL PRODUCER ISSUE. :13

ERNST BELIEVES THIS WOULD BE A MAJOR BOOST FOR IOWA FARMERS.

E15JONI2 OC……WITH ETHANOL. :10

SOUTH DAKOTA CONGRESSMAN DUSTY JOHNSON IS OPTIMISTIC THAT THE SENATE WILL JOIN THE HOUSE IN APPROVING E-15 YEAR ROUND:

E15DUSTY OC……..LIKE OUR CHANCES. :20

PRESIDENT TRUMP HAS ORDERED THE EPA TO DROP THE E-15 RESTRICTION THIS SUMMER BECAUSE OF HIGH GAS PRICES.

BUT, SO FAR, CONGRESS HAS BEEN UNABLE TO GET A PERMANENT YEAR-ROUND E-15 BILL PASSED.

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