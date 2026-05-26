ERNST HOPEFUL U.S. SENATE WILL APPROVE YEAR ROUND E-15

A PUSH TO MAKE E-15 ETHANOL GAS BLEND YEAR-ROUND ALL THE TIME IS GETTING PUSH-BACK IN WASHINGTON.
U.S. SENATOR JONI ERNST OF IOWA SAYS THIS IS NOT A REPUBLICAN VS DEMOCRAT BATTLE:
E15JONI 1 OC……ETHANOL PRODUCER ISSUE. :13
ERNST BELIEVES THIS WOULD BE A MAJOR BOOST FOR IOWA FARMERS.
E15JONI2 OC……WITH ETHANOL. :10
SOUTH DAKOTA CONGRESSMAN DUSTY JOHNSON IS OPTIMISTIC THAT THE SENATE WILL JOIN THE HOUSE IN APPROVING E-15 YEAR ROUND:
E15DUSTY OC……..LIKE OUR CHANCES. :20
PRESIDENT TRUMP HAS ORDERED THE EPA TO DROP THE E-15 RESTRICTION THIS SUMMER BECAUSE OF HIGH GAS PRICES.
BUT, SO FAR, CONGRESS HAS BEEN UNABLE TO GET A PERMANENT YEAR-ROUND E-15 BILL PASSED.