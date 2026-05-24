RIVERSIDE POOL OPEN MEMORIAL DAY WEEKEND

SIOUX CITY’S RIVERSIDE AQUATIC CENTER OPENED FOR THE MEMORIAL DAY WEEKEND AND THIS COMING WEEKEND MAY 30 AND 31ST FROM 1PM UNTIL 7PM.
RIVERSIDE, ALONG WITH LEIF ERIKSON AND LEWIS POOL WILL OPEN DAILY STARTING SATURDAY, JUNE 6 THROUGH SUNDAY, AUGUST 9.
AT THAT TIME RIVERSIDE WILL BE OPEN FROM 1PM UNTIL 7PM WHILE LEIF AND LEWIS WILL OPERATE FROM 1PM UNTIL 6PM.
POOL ADMISSION RATES AT RIVERSIDE ARE $5 FOR ADULTS AND $4 PER CHILD WHILE LEIF AND LEWIS ARE BOTH $4 AND $3 RESPECTIVELY.
CHECK WITH THE CITY PARKS AND REC DEPARTMENT FOR DISCOUNT PASSES FOR LOW INCOME FAMILIES.
SIOUX CITY SPLASH PADS ARE OPEN TO THE PUBLIC DAILY FROM 10:00 A.M. UNTIL 8:00 P.M. EXCEPT FOR THE CHRIS LARSEN PARK SPLASH PAD WHERE THE HOURS ARE HOURS ARE 11:00 A.M. UNTIL 11:00 P.M.