RETURNING IOWA SOLDIERS SHOULD BE BACK IN STATE WITHIN A WEEK

THE LAST LARGE GROUP OF IOWA NATIONAL GUARD SOLDIERS WHO WERE PART OF A DEPLOYMENT OF SOME 18-HUNDRED TO THE MIDDLE EAST WILL SOON BE HOME.
ADJUTANT GENERAL STEPHEN OSBORN, THE LEADER OF THE IOWA GUARD, SPOKE ABOUT THEIR RETURN LAST FRIDAY:
OSBORN3 OC…….TO THAT” :08
WELCOME HOME CEREMONIES ARE BEING PLANNED AND WILL BE ANNOUNCED SOON.
OSBORN SAYS WHILE MOST OF THE MEMBERS OF THE 2ND BRIGADE COMBAT TEAM, 34TH INFANTRY DIVISION WILL BE BACK HOME, THERE WILL STILL BE SOLDIERS ON ACTIVE DUTY.
OSBORN4 OC……AMERICAN DEFENSE” :21
GENERAL OSBORN SAYS THEY WILL SEND 80 SOLDIERS TO EASTERN EUROPE IN JULY IN SUPPORT OF THE EFFORTS AGAINST RUSSIAN AGGRESSION.