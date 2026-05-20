TEN TORNADOES CONFIRMED IN SIOUXLAND LAST WEEKEND

THE NATIONAL WEATHER SERVICE SAYS 10 TORNADOES TOUCHED DOWN ACROSS NORTHWEST IOWA THIS PAST SUNDAY NIGHT (MAY17).
A PRELIMINARY REPORT RELEASED BY THE AGENCY’S SIOUX FALLS OFFICE SHOWS A LINE OF SEVERE STORMS PRODUCED SEVERAL TORNADOES FROM NEAR SIOUX CITY TO THE IOWA GREAT LAKES.
ONE TORNADO EAST OF SIOUX CITY WAS RATED AN EF-0, WITH WINDS REACHING UP TO 85 MILES PER HOUR.
THE STRENGTH OF THE OTHER TORNADOES HAS NOT YET BEEN DETERMINED.
FORECASTERS SAY SOME WIND GUSTS IN THE BROADER STORM SYSTEM WERE EVEN STRONGER.
WOODBURY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT SAYS 11 HOMES WERE DESTROYED IN THE COUNTY, WITH MOST OF THE DAMAGE REPORTED IN THE TOWN OF PIERSON.
Sheila Brummer IPR