ROGERS FOUND GUILTY ON ALL COUNTS

A WOODBURY COUNTY JURY FOUND 46-YEAR-OLD RAYMOND ROGERS OF SGT. BLUFF GUILTY ON ALL FOUR COUNTS AFTER DELIBERATING FOR AROUND TWO HOURS WEDNESDAY AFTERNOON.
ROGERS WAS CONVICTED OF FIRST DEGREE MURDER IN THE FEBRUARY 2023 SHOOTING DEATH OF 50-YEAR-OLD GERELE JONES AND ATTEMPTED MURDER OF ASHLEY ROGERS, WHO IS ROGERS’ EX-WIFE.
BOTH VICTIMS WERE SHOT MULTIPLE TIMES AT A BUCHANAN AVENUE RESIDENCE.
THE JURY ALSO FOUND ROGERS GUILTY OF FIRST DEGREE BURGLARY OF THE RESIDENCE AND STALKING.
JUDGE ROBERT TIEFENTHALER HAS SET SENTENCING OF ROGERS, WHO FACES LIFE IN PRISON, FOR AUGUST 10TH AT 2PM IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.