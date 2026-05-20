MORE IOWA SOLDIERS RETURN TO U.S. FROM MIDDLE EAST DUTY

THE IOWA NATIONAL GUARD SAYS THE FINAL MAJOR GROUP OF SOLDIERS ASSIGNED TO THE 2ND BRIGADE COMBAT TEAM, 34TH INFANTRY DIVISION RETURNED TO THE UNITED STATES WEDNESDAY FOLLOWING THEIR DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE.
NEARLY 200 SOLDIERS ARE ARRIVING HOME AFTER SERVING IN THE MIDDLE EAST, SUPPORTING EFFORTS TO REDUCE THE CAPABILITIES OF ISIS IN IRAQ AND SYRIA.
THE IOWA NATIONAL GUARD IS CURRENTLY COORDINATING WELCOME HOME CEREMONY DETAILS TO HONOR THESE RETURNING SOLDIERS.
NEARLY 200 IOWA NATIONAL GUARD AIRMEN ARE CURRENTLY DEPLOYED TO THE MIDDLE EAST IN SUPPORT OF OPERATION EPIC FURY.
KSCJ FILE PHOTO