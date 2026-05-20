HELP AVAILABLE FOR PIERSON RESIDENTS WEDNESDAY

THE PIERSON COMMUNITY BUILDING WILL BE OPEN UNTIL 8:00P.M. WEDNESDAY TO SERVE AS A CENTRAL LOCATION FOR RESIDENTS SEEKING ASSISTANCE.
RESIDENTS WHO NEED HELP, INCLUDING THOSE STILL WITHOUT ELECTRICITY, ARE ENCOURAGED TO REPORT TO THE COMMUNITY BUILDING SO THEIR NEEDS CAN BE DOCUMENTED AND ADDRESSED.
RESIDENTS MAY ALSO CALL 712-222-4400 TO REPORT THEIR RECOVERY NEEDS.
ALL VOLUNTEERS MUST CHECK IN AND REGISTER AT THE COMMUNITY BUILDING BEFORE BEGINNING ANY WORK TO ENSURE VOLUNTEER EFFORTS ARE COORDINATED SAFELY AND EFFECTIVELY.
THE TREE DUMP SITE WILL BE OPEN UNTIL 8:00 P.M.
ONLY TREES AND TREE-RELATED DEBRIS WILL BE ACCEPTED AT THIS LOCATION.
ALL OTHER CONSTRUCTION DEBRIS SHOULD BE TAKEN TO THE DESIGNATED DISPOSAL AREA AT THE SOUTH END OF MAIN STREET.
A COMMUNITY MEAL WILL BE SERVED IN FRONT OF THE COMMUNITY BUILDING BEGINNING AT 11:30 A.M. TO ANYONE IN NEED.
APPROXIMATELY 200 MEALS WILL BE PROVIDED ON A FIRST-COME, FIRST-SERVED BASIS.
Residents are encouraged to continue to report damage through the online citizen damage reporting
portal: https://ia-state.orioncentral.com/SelfReporter?m=72779AAF-5B78-40BF-8058-D439ADBC4BFC