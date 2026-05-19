WOODBURY COUNTY RELEASES STORM DAMAGE FIGURES

WOODBURY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT HAS RELEASED DAMAGE FIGURES FROM SUNDAY’S SEVERE STORMS THAT IMPACTED THE COUNTY.
MORE THAN 100 PROPERTIES HAVE BEEN IDENTIFIED AS IMPACTED, INCLUDING 11 PROPERTIES DESTROYED, 12 WITH MAJOR DAMAGE, 45 WITH MINOR DAMAGE AND ANOTHER 40 LISTED AS AFFECTED, MEANING THE PROPERTY SUSTAINED MAINLY COSMETIC DAMAGE.
NO INJURIES OR FATALITIES WERE REPORTED.
APPROXIMATELY 10,000 CUSTOMERS WERE WITHOUT POWER ACROSS WOODBURY COUNTY AND AS OF TUESDAY MORNING, ABOUT 100 CUSTOMERS REMAINED WITHOUT POWER.
MOST IMPACTED AREAS ARE NOW CURRENTLY ACCESSIBLE.
STATE INDIVIDUAL ASSISTANCE HAS BEEN REQUESTED BY WOODBURY COUNTY.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE INVESTIGATION INTO THE WEATHER EVENTS THAT CAUSED THE DAMAGE REMAINS ONGOING.
WOODBURY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT CONTINUES TO OPERATE A HOTLINE (712-222-4400) FOR RESIDENTS CONCERNS,