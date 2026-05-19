Travis Lee Begins 1st Season As Explorers General Manager

THE SIOUX CITY EXPLORERS ARE PREPARING FOR THEIR HOME OPENER THIS FRIDAY AT LEWIS AND CLARK PARK.
THE X’S HAVE A NEW GENERAL MANAGER, TRAVIS LEE, WHO HAS A VARIETY OF BASEBALL AND BUSINESS EXPERIENCE IN THE SIOUXLAND AREA:
TLEE1 OC…..I’M ALL GOOD. :21
LEE WAS HIRED BY X’S OWNER JOHN ROOST IN MARCH, SO DIDN’T HAVE A LOT OF TIME TO PREPARE FOR THE UPCOMING SEASON.
HE SAYS THE DEPARTING G-M HELPED HIM TRANSITION, ALONG WITH THE ENTIRE EXPLORERS FRONT OFFICE STAFF:
TLEE2 OC…….LAY OF THE LAND. :24
LEE IS KEEPING SOME FAN FAVORITE PROMOTIONS SUCH AS TRIVIA TUESDAY AND WEENIE WEDNESDAY, BUT IS ALSO ADDING SOME NEW THINGS, LIKE WILD CARD WEDNESDAY:
TLEE3 OC………LAUGHS SFX :25
THERE WILL BE VARIOUS FOOD AND DRINK SPECIALS AND FREE T-SHIRT FRIDAYS AND SOUVENIR SATURDAYS TOO, AS WELL AS A SUNDAY GRILL GIVEAWAY.
THE EXPLORERS HOST LINCOLN THIS FRIDAY THROUGH SUNDAY.