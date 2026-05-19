SIOUX CITY RANKED IN U.S. NEWS & WORLD REPORT ANNUAL SURVEY OF CITIES

SIX IOWA CITIES RATED IN THE TOP 250 BEST PLACES TO LIVE IN THIS YEAR’S RANKINGS BY U-S NEWS AND WORLD REPORT, WITH ONE IN THE TOP FIVE NATIONALLY.
ERIKA GIOVANETTI, THE MAGAZINE’S CONSUMER LENDING ANALYST, SAYS THE DES MOINES SUBURB OF ANKENY RANKED NUMBER-FOUR ON THE NATIONAL RANKINGS, WHICH IS EXCEPTIONALLY GOOD, CONSIDERING THEY LOOKED AT MORE THAN 850 CITIES ACROSS THE COUNTRY:
RANKED1 OC……. “LOW IN ANKENY” :21
WEST DES MOINES, RANKED 40TH, IOWA’S SECOND LARGEST CITY, CEDAR RAPIDS, PLACED AT NUMBER 136, COUNCIL BLUFFS CAME IN AT NUMBER-160, DUBUQUE RANKED 208TH AND SIOUX CITY PLACED 219TH.
GIOVANETTI SAYS THAT’S NOT BAD CONSIDERING THERE WERE WELL OVER 600 OTHER CITIES RANKED LOWER;
RANKED2 OC……..”PLACE TO LIVE” :19
CARMEL, INDIANA, WAS THIS YEAR’S FIRST PLACE FINISHER.