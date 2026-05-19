ROGERS CLOSING ARGUMENTS TO CONCLUDE WEDNESDAY

CLOSING ARGUMENTS BEGAN LATE TUESDAY AFTERNOON AND THE JURY RECEIVED THEIR INSTRUCTIONS IN THE TRIAL OF 46-YEAR-OLD RAYMOND ROGERS OF SGT. BLUFF IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
ROGERS IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE FEBRUARY 2023 SHOOTING OF 50-YEAR-OLD GERELE (JUR-ELL) JONES AND THE ATTEMPTED MURDER OF ASHLEY ROGERS, THE EX-WIFE OF THE SUSPECT.
BOTH VICTIMS WERE SHOT MULTIPLE TIMES AT A BUCHANAN AVENUE RESIDENCE.
THE PROSECUTION DELIVERED THEIR CLOSING STATEMENTS AND THE JUDGE THEN DISMISSED THE JURY FOR THE EVENING.
ROGERS ATTORNEY WILL DELIVER HIS CLOSING ARGUMENTS WHEN THE TRIAL RESUMES WEDNESDAY MORNING.
RAYMOND ROGERS IS ALSO CHARGED WITH FIRST DEGREE BURGLARY OF THE RESIDENCE AND STALKING..