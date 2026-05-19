MARTINEZ SENTENCED IN FEDERAL DRUG CASE

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO PRISON ON FEDERAL DRUG CHARGES.
30-YEAR-OLD RICHARD MARTINEZ WAS SENTENCED TO FIVE YEARS AND FIVE MONTHS FOR POSSESSING AND AIDING AND ABETTING ANOTHER’S POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE.
EVIDENCE SHOWED THAT LAW ENFORCEMENT WAS CONDUCTING SURVEILLANCE AT WINNAVEGAS CASINO NEAR SLOAN, IOWA AND OBSERVED A VEHICLE TRAVELING AWAY FROM THE CASINO OVER THE SPEED LIMIT.
A PURSUIT ENSUED WHERE POLICE OBSERVED TWO PACKAGES OF METH THROWN OUT THE PASSENGER WINDOW, WHICH WAS LATER RECOVERED.
MARTINEZ ADMITTED THAT THE DRIVER OF THE VEHICLE HANDED HIM THE METH AND INSTRUCTED HIM TO THROW IT OUT OF THE WINDOW TO AVOID THEIR APPREHENSION WITH THE METH IN THEIR POSSESSION.
THAT DRIVER, 36-YEAR-OLD SHELTON LAPOINTE, WAS CONVICTED BY A FEDERAL JURY LAST MONTH AFTER A 2-DAY TRIAL AND IS AWAITING SENTENCING.