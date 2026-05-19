DAMAGE ASSESSMENT COMPLETED, KINGSLEY AREA STORM REPAIRS CONTINUE

PLYMOUTH COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT SAYS DAMAGE ASSESSMENTS HAVE BEEN COMPLETED WITHIN KINGSLEY AND EAST TO THE CHEROKEE COUNTY LINE FOLLOWING SUNDAY NIGHT’S STORMS.
RESIDENTS IN PLYMOUTH COUNTY ARE STILL ENCOURAGED TO SELF-REPORT DAMAGES USING THE LINK ON THE PLYMOUTH COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT FACEBOOK PAGE.
THE CITY TREE DUMP RE-OPENED AT 8:30 AM TUESDAY MAY 19TH SO RESIDENTS MAY RESUME DUMPING TREE DEBRIS.
IN RURAL AREAS EAST AND NORTHEAST OF KINGSLEY THERE ARE STILL SEVERAL POWER LINES DOWN CAUSING
ROAD CLOSURES FROM ROOSEVELT AVENUE TO B AVENUE IN CHEROKEE COUNTY.
ANYONE NEEDING ADDITIONAL ASSISTANCE AT THEIR RESIDENCE WITH DEBRIS CLEANUP SHOULD STOP BY THE KINGSLEY FIRE STATION OR CALL 712-283-2304.
Photo from MidAmerican Energy