STORM DAMAGE CLEAN UP UNDERWAY IN KINGSLEY

EMERGENCY PERSONNEL WORKED THROUGH THE NIGHT AND HAVE CLEAR PATHS AND ARE ASSESSING DAMAGE IN KINGSLEY, IOWA.
AS OF 9:00AM MONDAY THERE WERE STILL MULTIPLE POWER LINES DOWN IN TOWN AND THE SURROUNDING AREA.
AUTHORITIES ARE ASKING NON-RESIDENTS OF KINGSLEY TO NOT BE IN THE TOWN AT THIS TIME.
THE CITY HAS ADVISED RESIDENTS TO TAKE TREE DEBRIS TO THE CITY TREE DUMP FOR NOW.
IF YOU ARE A RESIDENT OF KINGSLEY OR THE IMMEDIATE AREA AND NEED ASSISTANCE WITH DAMAGE,
PLEASE CALL THE PLYMOUTH COUNTY COMMUNICATIONS CENTER NON-EMERGENCY LINE AT 712-546-8191 OR STOP IN AT THE KINGSLEY FIRE STATION.
ALL VOLUNTEERS HELPING TO DEAL WITH CLEARING DAMAGE NEED TO REGISTER AT THE FIRE STATION, EVEN IF YOU ARE COMING TO HELP A FAMILY MEMBER.
ASSIGNMENTS WILL BE GIVEN OUT BASED ON PRIORITY AND AVAILABLE RESOURCES.
photos courtesy MidAmerican Energy