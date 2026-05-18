SC HIGH SCHOOL GRADUATION DATES ARE SET

THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT HIGH SCHOOLS WILL ONCE AGAIN HOLD THEIR GRADUATION CEREMONIES ON CONSECUTIVE EVENINGS AT THE TYSON EVENTS CENTER.
EACH CEREMONY WILL BE HELD AT 7 PM STARTING WITH NORTH HIGH SCHOOL ON TUESDAY, MAY 26.
WEST HIGH SCHOOL’S WILL BE ON WEDNESDAY, MAY 27 AND THEN EAST HIGH SCHOOL: ON THURSDAY, MAY 28.
THE DOORS WILL OPEN TO THE PUBLIC AT 6PM, AN HOUR BEFORE EACH CEREMONY.
A PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER WILL TAKE A PORTRAIT PHOTO OF EACH GRADUATE, WHICH WILL BE AVAILABLE FOR GRADUATES AND FAMILIES TO PURCHASE.
ALL GUESTS ATTENDING THE GRADUATION CEREMONIES WILL BE REQUIRED TO PASS THROUGH THE EVENT CENTER’S METAL DETECTORS UPON ENTRY INTO THE BUILDING.
SEVERAL ITEMS ARE NOT PERMITTED AT THE GRADUATION CEREMONIES:
THEY INCLUDE COWBELLS, AIR HORNS, SILLY STRING, CONFETTI POPPERS, LASER DEVICES AND PROJECTILES.
ALSO BANNED ARE LARGE BAGS, BACKPACKS, COOLERS, BOTTLES, CANS, GLASS AND LIQUID CONTAINERS, ANY FOOD PRODUCT, TOBACCO, ALCOHOL OR ILLEGAL DRUGS, AS WELL AS SIGNS AND POSTERS.
STROLLERS, SCOOTERS, AND ANIMALS UNLESS THEY ARE SERVICE ANIMALS ARE ALSO BARRED.
NO WEAPONS OF ANY KIND ARE ALLOWED, INCLUDING LAWFUL CONCEALABLE FIREARMS, OR OTHER ITEM DEEMED UNACCEPTABLE BY TYSON EVENTS CENTER MANAGEMENT OR THE EVENT PRODUCER