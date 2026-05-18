CREWS ASSESS WOODBURY COUNTY STORM DAMAGE

WOODBURY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT IS CURRENTLY ASSESSING STORM DAMAGE IN SEVERAL AREAS ACROSS THE COUNTY FOLLOWING SUNDAY EVENING’S SEVERE WEATHER.
PRELIMINARY REPORTS ARE A POSSIBLE TORNADO TOUCHDOWN IN THE SALIX AND PIERSON AREAS.
NO TRAFFIC WILL BE ALLOWED IN OR OUT OF PIERSON AS EMERGENCY CREWS CONTINUE RESPONSE OPERATIONS.
NO INJURIES HAVE BEEN REPORTED AT THIS TIME.
SALIX RESIDENTS CAN UTILIZE THE SALIX PARK BASEBALL FIELDS FOR DUMPING TREES.
RESIDENTS ARE URGED TO AVOID DAMAGED AREAS, REMAIN ALERT FOR DOWNED POWER LINES AND DEBRIS.
AFFECTED RESIDENTS ARE ASKED TO REPORT STORM DAMAGE THROUGH THE SELF-REPORTING DAMAGE PORTAL ON THE WOODBURY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT WEBSITE.
RESIDENTS IN NEED OF ASSISTANCE SHOULD CONTACT THE COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT HOTLINE AT
712-222-4400.
AROUND 1000 AREA CUSTOMERS OF MIDAMERICAN ENERGY WERE WITHOUT POWER AS OF 10AM MONDAY.
PIERSON, SALIX AND CHEROKEE AFFECTED CUSTOMERS COULD HAVE POWER BACK ON BY LATE EVENING.
KINGSLEY COULD HAVE POWER BACK BY 3PM AND MOVILLE BY NOON.
PHOTOS NEAR CORRECTIONVILLE FROM MIDAMERICAN ENERGY