SUSPECT ARRESTED & CHARGED IN LYON COUNTY STABBING

AN INWOOD, IOWA MAN IS IN CUSTODY FACING SEVERAL CHARGES FOLLOWING A STABBING EARLY SATURDAY MORNING IN THAT TOWN.
THE LYON COUNTY SHERIFF SAYS 34-YEAR-OLD DANE LONG IS CHARGED WITH FELONY COUNTS OF ATTEMPTED MURDER, WILLFUL INJURY CAUSING SERIOUS INJURY AND GOING ARMED WITH INTENT
LONG IS ALSO CHARGED WITH FOUR AGGRAVATED AND SERIOUS MISDEMEANOR COUNTS IN THE ALLEGED CRIME.
ARREST REPORTS STATE THAT LONG ALLEGEDLY BRANDISHED A KNIFE AGAINST THE UNIDENTIFIED VICTIM, CHASED AND THEN STABBED THE VICTIM IN THE 300 BLOCK OF SOUTH MAIN STREET AROUND 1AM.
LONG IS BEING HELD IN THE LYON COUNTY JAIL.
AROUND 20 MINUTES AFTER THE REPORTED STABBING AT INWOOD, IOWA SATURDAY, THE LYON COUNTY SHERIFF RECEIVED A REPORT OF A SHOOTING IN THAT TOWN AT A DIFFERENT RESIDENCE.
AUTHORITIES FOUND A MALE VICTIM WITH A GUNSHOT WOUND, WHO DIED FROM HIS INJURY.
THE SHERIFF SAYS THE SHOOTING IS NOT CONNECTED TO THE STABBING.
THE IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION IS ASSISTING LYON COUNTY REGARDING THE SHOOTING.
THE SHERIFF SAYS THERE IS NO THREAT TO THE PUBLIC RELATED TO THE SHOOTING.