STRONG STORMS WITH TORNADOES BLOW THROUGH SIOUXLAND

TORNADOES AND STRONG THUNDERSTORMS BLEW THROUGH EASTERN NEBRASKA AND WESTERN IOWA SUNDAY EVENING, CAUSING WIDESPREAD DAMAGE INCLUDING HERE IN THE SIOUXLAND AREA.
THE FIRST TORNADO WARNINGS IN OUR AREA WERE REPORTED AROUND 7:20 NEAR WINNEBAGO, NEBRASKA AND NEAR SALIX, IOWA.
DAMAGE WAS REPORTED IN THE SALIX AREA.
ANOTHER FUNNEL WAS REPORTED NEAR LAWTON AT 7:50PM, AND A TORNADO WAS CONFIRMED SOUTH OF MOVILLE.
PIERSON, IOWA REPORTED DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS IN AND NEAR THE TOWN WITH SEVERAL DOWNED TREES THAT BLOCKED ACCESS INTO TOWN.
THE WOODBURY COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT RESTRICTED ACCESS INTO PIERSON AROUND 9PM BECAUSE OF THE DAMAGE.
A SPOTTER CONFIRMED A TORNADO 5 MILES NORTHWEST OF KINGSLEY AND ANOTHER SPOTTER REPORTED A FUNNEL NEAR REMSEN AT 8:10PM.
SEVERAL FARM BUILDINGS WERE REPORTEDLY DESTROYED IN NORTHWEST IOWA FROM THE STRONG WINDS.
HERE IN SIOUX CITY, MIDAMERICAN ENERGY REPORTED 7600 CUSTOMERS LOST POWER AS THE STRONG STORM PASSED THROUGH, WITH MANY OF THOSE AFFECTED IN MORNINGSIDE.
PEA SIZED HAIL WAS REPORTED IN PARTS OF MORNINGSIDE.
DAMAGE ASSESSMENT WILL CONTINUE THROUGH SUNDAY NIGHT.
Image of NWS Omaha Radar