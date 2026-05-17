SIOUX CITY MAN PLEADS GUILTY TO FEDERAL CHILD PORNOGRAPHY CHARGE

A SIOUX CITY MAN HAS PLED GUILTY IN FEDERAL COURT TO POSSESSION OF CHILD PORNOGRAPHY.
62-YEAR-OLD KEITH HAVENER PLED GUILTY LAST WEEK.
EVIDENCE IN THE CASE SHOWED THAT THE NATIONAL CENTER FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN RECEIVED A CYBERTIP REPORT FROM TAGGED.COM ABOUT A LOCAL 14-YEAR-OLD FEMALE MAKING A DATING PROFILE OFFERING UP HOUSECLEANING AND PROSTITUTION.
FBI AGENTS INTERVIEWED THE GIRL TO ENSURE HER SAFETY, AND SHE DENIED MAKING THE AD.
IT WAS DETERMINED THAT THE AD WAS MADE BY HAVENER.
A SEARCH WARRANT WAS EXECUTED AT HAVENER’S RESIDENCE, WHERE FORENSIC ANALYSIS OF HIS DIGITAL MEDIA DEVICES REVEALED THAT HAVENER POSSESSED A TOTAL OF 1,025 IMAGES OF CHILD PORNOGRAPHY ALL CREATED BY HAVENER USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY TO REMOVE CLOTHING FROM THE PICTURES OF CHILDREN HE HAD GOTTEN OFF OF SOCIAL MEDIA.
A PARALLEL INVESTIGATION INTO HAVENER WAS BEING CONDUCTED BY SIOUX CITY POLICE ABOUT ALLEGATIONS HAVENER HAD USED A-I TO CREATE EXPLICIT IMAGES OF HIS FEMALE COWORKERS AND DISTRIBUTED THEM AT WORK.
HIS EMPLOYER TURNED OVER THE COMPUTER HAVENER USED FOR WORK TO BE SEARCHED AND CITY POLICE DETECTIVES DISCOVERED ADDITIONAL IMAGES OF CHILD PORNOGRAPHY, AS WELL AS IMAGES OF HAVENER’S COWORKERS.
DETECTIVES SOUGHT SEARCH WARRANTS FOR HAVENER’S GOOGLE ACCOUNTS AND DISCOVERED HAVENER HAD CREATED THE TAGGED.COM AD, CREATED EMAIL ACCOUNTS IN THE 14-YEAR-OLD’S NAME, AND WAS CONVERSING WITH PEOPLE ONLINE IN A SEXUAL MANNER.