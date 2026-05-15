U.S. HOUSE APPROVES SOME FUNDING FOR 185TH AIR GUARD RUNWAY PROJECT

THE U.S. HOUSE HAS PASSED THE MILITARY CONSTRUCTION AND VETERANS AFFAIRS APPROPRIATIONS BILL, WHICH INCLUDES $38.5 MILLION DOLLARS IN FISCAL YEAR 2027 FUNDING FOR THE 185TH AIR NATIONAL GUARD REFUELING WING RUNWAY IMPROVEMENT PROJECT.
SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE PRESIDENT CHRIS MCGOWAN SAYS IT’S GOOD NEWS BUT IS ONLY PART OF THE TOTAL PROJECT FUNDING THAT IS NEEDED:
185THCHRIS1 OC…….LONG WAY TO GO. :20
THE HOUSE BILL NOW GOES TO THE U.S. SENATE FOR DEBATE, WHERE IOWA SENATORS JONI ERNST AND CHUCK GRASSLEY HAVE PUSHED FOR THE 185TH FUNDING:
185CHRIS2 OC…….AND THE U.S. SENATE. :24
THE IOWA LEGISLATURE RECENTLY APPROVED $10 MILLION DOLLARS IN FUNDING FOR THE 185TH PROJECT:
185CHRIS3 OC………. IMPORTANT PROJECT. :15
THE 185TH AIR REFUELING WING FLIES THE KC-135 REFUELERS ON MISSIONS ALL OVER THE WORLD AS PART OF U.S.GLOBAL DEFENSE OPERATIONS SUPPORTING MILITARY AIRCRAFT.
File photo