SUSPICIOUS DEATH UNDER INVESTIGATION IN LE MARS

THE IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION AND LE MARS POLICE ARE INVESTIGATING WHAT IS BEING CALLED A “SUSPICIOUS DEATH IN THAT CITY.
THURSDAY DURING THE NOON HOUR LE MARS POLICE WERE ASKED TO MAKE A CHECK WELFARE CALL TO A RESIDENCE IN THE 400 BLOCK OF 6TH STREET SOUTHWEST.
DUE TO THE CONDITION OF THE INTERIOR AND RELATED SAFETY CONCERNS, POLICE THEN ASKED THE IOWA D-C-I TO COME AND ASSIST THEM WITH THE DEATH INVESTIGATION.
LE MARS POLICE SAY THERE IS NO THREAT TO THE PUBLIC.
THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF AND LE MARS FIRE RESCUE ASSITED IN THE INVESTIGATION.
NO OTHER INFORMATION IS BEING RELEASED AT THIS TIME.