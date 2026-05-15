PARKVIEW BLVD WATER MAIN PROJECT TO START SOON

SIOUX CITY WORK CREWS WILL SOON START THE PARKVIEW BOULEVARD WATER MAIN REPLACEMENT PROJECT.
CITY ENGINEER GORDON PHAIR SAYS THIS PROJECT IS ONE OF SEVERAL UNDERSIZED WATER MAINS TO BE REPLACED THIS YEAR:
WATERMAIN1 OC……REPLACING THOSE. :16
THIS PROJECT WILL INCLUDE WATER MAIN AND WATER SERVICE REPLACEMENTS ALONG PARKVIEW BOULEVARD FROM GLENDALE BOULEVARD TO MARTHA STREET AND ADJACENT AREAS, INCLUDING GATEWAY PLACE, MELROSE AVENUE FROM GLENDALE BOULEVARD TO 18TH STREET AND GLENDALE BOULEVARD FROM GATEWAY PLACE TO 17TH STREET.
CITY STAFF, PROJECT ENGINEERS AND THE CONTRACTOR, SIOUX CITY ENGINEERING; WILL BE AVAILABLE TO DISCUSS PROJECT DETAILS WITH RESIDENTS NEXT THURSDAY, MAY 21ST FROM 4:30PM TO 5:30PM AT KELLY PARK LOCATED AT 3300 PARKVIEW BOULEVARD.
CONSTRUCTION IS ANTICIPATED TO START ON MAY 26, AND WILL BE COMPLETED IN SMALL SEGMENTS TO REDUCE FULL ROAD CLOSURES.
LOCAL ACCESS WILL BE MAINTAINED WITH DRIVEWAY CLOSURES KEPT TO A MINIMUM WHILE THE WATER MAIN IS
INSTALLED. TO MINIMIZE POTENTIAL CONFLICTS WHILE SCHOOL IS IN SESSION,
NO WORK WILL TAKE PLACE ALONG 18TH STREET / PARKVIEW BOULEVARD PRIOR TO JUNE 1ST.
COMPLETION IS ANTICIPATED IN OCTOBER.