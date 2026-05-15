FORMER CITY ELEMENTARY SCHOOL PROJECT RECEIVES STATE AID

THE IOWA ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY HAS ANNOUNCED MORE THAN $28.1 MILLION IN AWARDS THROUGH THE HISTORIC PRESERVATION TAX CREDIT PROGRAM TO SUPPORT THE REVITALIZATION OF EIGHT HISTORIC PROPERTIES.
ONE INVOLVES THE FORMER CRESCENT PARK ELEMENTARY SCHOOL BUILDING AT WEST 27TH AND MYRTLE STREETS,WHICH HAS BEEN AWARDED NEARLY $1.7 MILLION DOLLARS IN TAX CREDITS.
THE VACANT SCHOOL, BUILT IN 1919, IS BEING REHABILITATED INTO 36 MARKET-RATE APARTMENTS.
THE PROJECT WILL PRESERVE HISTORIC FEATURES WHILE CONVERTING CLASSROOMS AND OFFICES INTO A MIX OF STUDIO TO FOUR-BEDROOM UNITS, ADDRESSING A NEED FOR QUALITY HOUSING ON THE CITY’S WEST SIDE.
DEBI DURHAM, DIRECTOR OF I-E-D-A AND THE IOWA FINANCE AUTHORITY SAYS “THESE PROJECTS CREATE HOUSING, SUPPORT LOCAL BUSINESSES AND HELP ENSURE THESE HISTORIC PLACES REMAIN PART OF IOWA’S STORY FOR GENERATIONS TO COME.”