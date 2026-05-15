FEENSTRA ANNOUNCES FEMA RECOVERY FUNDS FOR CHEROKEE

THE FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY HAS AWARDED MORE THAN $3.8 MILLION DOLLARS IN FEDERAL DISASTER RECOVERY GRANTS TO THE CITY OF CHEROKEE TO ASSIST WITH REPAIRS TO THE BEACH STREET LIFT STATION.
IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS “THE LIFT STATION IS A CRITICAL COMPONENT OF CHEROKEE’S INFRASTRUCTURE, AND THIS ESSENTIAL FUNDING WILL HELP REPAIR THE DEVASTATING DAMAGE CAUSED IN 2024.”
HE SAYS THE FACILITY CARRIES MORE THAN 99% OF CHEROKEE’S WASTEWATER TO THE MUNICIPAL TREATMENT PLANT.
TO DATE, CONGRESSMAN FEENSTRA HAS HELPED TO SECURE OVER $65 MILLION FOR COMMUNITIES IN IOWA’S FOURTH DISTRICT.
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