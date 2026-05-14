WHARTON BOOK WILL MAKE YOU SMILE

FORMER MAYOR JIM WHARTON HAS PUBLISHED HIS FIRST BOOK, WHICH IS COMPRISED OF COLUMNS HE WROTE STARTING IN 2014 IN THE SIOUX CITY JOURNAL.
WHARTON’S BOOK IS CALLED “YOU MADE ME SMILE” AND CONTAINS WEEKLY COLUMNS ON MANY LOCAL EVENTS AND PEOPLE HE WROTE FOR THE NEWSPAPER:
WHARTON3 OC…….GROWING UP IN ILLINOIS. :14
HE SAYS THE TITLE WAS INSPIRED BY COMMENTS HE RECEIVED FROM READERS OF HIS COLUMNS;
WHARTON4 OC……….WHEN THEY PICK IT UP. :17
WHARTON FIRST CAME TO SIOUX CITY AROUND 50 YEARS AGO TO BE A RADIO NEWS DIRECTOR.
HE WAS HIRED BY TED WAITT IN THE EARLY DAYS OF GATEWAY COMPUTERS AND ALSO WAS ELECTED TO THE CITY COUNCIL AND EVENTUALLY SERVED AS MAYOR:
WHARTON5 OC……DROPPING IN HERE. :23
WHARTON SERVES ON THE BOARD OF TRUSTEES OF THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY, WHICH WILL BENEFIT FROM THE SALE OF HIS BOOK:
WHARTON6 OC…….GOING TO THE LIBRARIES. :19
THE BOOK IS AVAILABLE AT BOOKPEOPLE AT THE MARKETPLACE MALL OR BY EMAIL AT YOUMADEMESMILEBOOK@GMAIL.COM.
WHARTON WILL SIGN COPIES OF THE BOOK AT MINERVA’S AT THE MARKETPLACE MALL FROM NOON TILL 3PM ON JUNE 6TH.